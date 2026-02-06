Konya’da 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Kulu Özel Uyguluma Okulu öğrencisi Bilal Eşmeli, kalp krizi geçirdi. 17 yaşındaki Bilal kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
İlçede sanayi esnafı bir aileden gelen Bilal Eşmeli'nin vefatı sevenlerini hüzne boğdu.
Toprağa verildi!
Bilal Eşmeli Kulu Merkez Camisinde Cuma Namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaymakam taziyeye geldi!
Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat da cenaze namazına katılarak Eşmeli ailesinin acısını paylaştı. Kaymakam Canpolat, merhum öğrenciye Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.