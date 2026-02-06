Konya Valisi yer sofrasında ekmek yağladı! Hadim’de İbrahim Akın samimiyeti

Konya merkez ve ilçelerde sık sık ziyaretler gerçekleştiren Vali İbrahim Akın bu kez Hadim'e uzandı.

Armut ekmeği yağladı!

Hadim ilçesinde kıtlık zamanlarında pişirilip yenen ve günümüze kadar uzanan armut ekmeği hala birkaç kişi tarafından yapılmaya devam ediyor. Bu geleneği sürdüren Meryem Sevinç'in evi de Vali Akın'ın rotasındaydı.

Vali Akın'dan samimi görüntüler!

Meryem Sevinç tarafından hazırlanan, belgesellere ve haberlere konu olan armut ekmeği bu kez Vali İbrahim Akın için pişirildi. Pişen ekmekleri yağlayan Vali Akın yöresel kültürün önemine değinerek, Sevinç ailesini tebrik etti.

Ziyaret programı kapsamında ilçe esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Akın, Hz. Hadimi Türbesi'ni ziyaret etti.

(Meltem Aslan)