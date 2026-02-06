Konya Büyükşehir Belediyesi 2025 değerlendirme toplantısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılında hayata geçirilen yatırım ve projelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Başkan Altay, belediyenin çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünü anarak başlayan Başkan Altay, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Depremlerin yalnızca şehirleri değil, milletin yüreğini de yaraladığını ifade eden Altay, Konya'nın ilk andan itibaren Hatay'ın yanında olduğunu vurguladı.

"Uzak kelimesini sözlüğümüzden çıkardık” diyen Altay, Konya'nın tüm imkânlarını depremzede vatandaşlar için seferber ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalarla şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Hatay Habib-i Neccar Camii'nin aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ibadete açılmasının Konya-Hatay kardeşliğinin en somut göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, emeği geçen tüm kurumlara ve Konyalılara teşekkür etti.

KONYA: SELÇUKLU'NUN BAŞKENTİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN GÜÇLÜ ŞEHRİ

Konya'nın tarihsel ve manevi kimliğine dikkat çeken Başkan Altay, şehrin Selçuklu'nun dârülmülkü, Osmanlı'nın Şehr-i İmanı ve Türkiye Yüzyılı'nın parlayan incisi olduğunu ifade etti.

"Biz bu mübarek şehre sadece hizmet etmiyoruz; bir medeniyet tasavvurunu geleceğe taşıyoruz” diyen Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışının temelinde insanı, aileyi ve gençleri merkeze alan bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK: GÜNÜ DEĞİL, YARINI KURMAK

2025 yılı boyunca Konya'nın 31 ilçesinde eş zamanlı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, ulaşımdan altyapıya, tarımdan sosyal hayata kadar her alanda kalıcı projeler üretildiğini söyledi.

Altay, "Biz yalnızca imar eden değil, aynı zamanda ihya eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Ortak aklı önceleyen, hemşehrilerimizin duasını pusula kabul eden bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz” dedi.

ULAŞIMDAN ALTYAPIYA: KONYA'DA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Konya'da raylı sistem yatırımlarının kentin geleceğini şekillendirdiğini belirten Başkan Altay, mevcut 26,7 kilometrelik raylı sistem ağının 116 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

KONYARAY Banliyö Hattı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığını, Adliye–Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı'nın iki etap halinde 2027'de tamamlanmasının planlandığını, metro projeleri ve yeni tramvay hatlarıyla Konya'nın çevreci ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşacağını ifade etti.

EĞİTİM VE GENÇLİĞE REKOR DESTEK

Başkan Altay, 2025 yılında eğitime ayrılan kaynakların rekor seviyeye ulaştığını belirtti. 152 bin 181 öğrenciye toplam 226 milyon lira eğitim desteği sağlandı. 2018–2025 yılları arasında eğitime verilen toplam destek 465 milyon lirayı aştı. Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademileri, Genç KOMEK ve yaz okullarıyla yüz binlerce öğrenci eğitim ve sosyal faaliyetlerle buluşturuldu.

Altay, "Gençliğe yapılan yatırım, şehrin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE GÜÇLÜ RAKAMLAR

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal Kart desteklerinin artırıldığını kaydeden Başkan Altay, 2025 yılında 496 milyon lirayı aşan sosyal yardımın vatandaşlara ulaştırıldığını açıkladı.

2026 yılı için Sosyal Kart desteklerinin yüzde 20 ila yüzde 35 oranında artırıldığını belirten Altay, "Kimseyi yalnız bırakmayan bir belediyecilik anlayışımız var” ifadelerini kullandı.

TARIM, SU VE YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARI

Konya'nın tarımsal kimliğine özel önem verdiklerini belirten Başkan Altay, 2025 yılında tarıma 24,5 milyon lira destek sağlandığını, 179 yeni içme suyu kuyusu açılarak kuraklığa karşı tedbir alındığını, 70 MW gücündeki GES Projesi ile belediyenin enerji ihtiyacının büyük bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını söyledi.

KÜLTÜR, SPOR VE ULUSLARARASI MARKA KONYA

Konya'nın uluslararası alanda güçlü bir marka şehir haline geldiğini ifade eden Başkan Altay, Konya'nın Dünya Spor Başkenti, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanlarını taşıdığını hatırlattı.

Öte yandan Başkan Altay, bilim festivalleri, maratonlar, kitap günleri, mistik müzik festivalleri ve uluslararası kongrelerle Konya'nın dünya sahnesinde yer aldığını vurguladı.

İLÇELERE 50 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM

2018 yılından bu yana Konya'nın 28 ilçesine yapılan toplam yatırım tutarının 50,3 milyar lirayı aştığını belirten Başkan Altay, "Merkez-nefis ayrımı yapmadan, her ilçemize adil ve güçlü hizmet götürdük” dedi.

"KONYA'NIN YARINLARI İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Programın sonunda birlik ve vefa vurgusu yapan Başkan Altay, şu ifadeleri kullandı: "Biz bu şehre hizmet etmeyi bir görev değil, bir emanet biliyoruz. Konya'yı daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha dirençli bir şehir haline getirmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda Konya, örnek bir şehir olmaya devam edecektir.”

2025 Yılı Değerlendirme Programı, Hatay ve Habib-i Neccar Camii restorasyonunu anlatan kısa filmin gösterimiyle sona erdi.

(Ali Asım Erdem)

​