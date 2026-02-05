Aygır Şelalesi’nde taşkın riski önlemleri alınıyor

İlçenin önemli mesire alanlarından Aygır Şelalesi'nde son yağışlarla birlikte yükselen su seviyesinin ardından, akıntıyla sürüklenen ağaç ve dal birikintilerinin köprü altlarında tıkanma riskine karşı Bozkır Belediyesi ekipleri çalışma yapıyor.
Çalışmalar kapsamında, şelale çevresindeki dere yatağı ve köprü altlarındaki tıkanıklıklar ekipler tarafından kontrol edilirken, suyun doğal akışını engelleyebilecek her türlü birikinti ve enkaz temizleniyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bu dönemde vatandaşların da dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: İHA