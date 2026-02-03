GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kıskançlık krizine girdi! 7 aylık hamile eşini vurdu

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde kıskançlık krizi geçirip eşiyle tartışan Abdullah A., 7 aylık hamile kadını tabancayla 2 bacağından vurdu. Talihsiz kadın, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da 32 yaşındaki Abdullah A. kıskançlık krizi geçirip tartıştığı 25 yaşındaki 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı...

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Abdullah A.'nın evden kaçış anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

EŞİNİ İKİ BACAĞINDAN VURDU

Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sonrası Abdullah A., tabancayla eşini 2 bacağının diz kapaklarının altından vurup kaçtı.

KOMŞULAR POLİSE İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice A. sedyeyle evden çıkarılırken annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OTOMOBİLLE KAÇTI

Abdullah A.'nın, saldırının ardından apartmandan hızla çıkarak otomobile bindiği ve kaçtığı belirlendi.

Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

