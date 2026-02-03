Meteoroloji’den buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Yapılan değerlendirmelere göre, bölgede buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan, bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak, başta yetkililer olmak üzere vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

