İletişim Başkanı Duran’dan Kabine Toplantısı’na ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin son 23 yılda yürüttüğü kalkınma ve güçlenme sürecinin kapsamlı bir özeti niteliğindedir“ açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin son 23 yılda yürüttüğü kalkınma ve güçlenme sürecinin kapsamlı bir özeti niteliğindedir." ifadesini kullanan Duran, ulaştırmadan sanayiye, turizmden finansal istikrara kadar paylaşılan verilerin, Türkiye'nin istikrarlı kalkınma modelinin somut göstergesi olduğunu belirtti.

Bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aşmasının, turizm gelirlerinin 62 milyar dolara ulaşmasının, Merkez Bankası rezervlerinin 215 milyar dolar seviyesine çıkmasının, atılan güçlü adımların yansıması olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyasına ve Suriye'ye ilişkin mesajları, Türkiye'nin hem tarihsel sorumluluk bilinciyle hem de bölgesel istikrar vizyonuyla hareket ettiğini göstermektedir. Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacak olması, bu vizyonun kurumsal bir boyuta taşındığını göstermektedir. Suriye konusunda ise Türkiye, terörden arınmış, toprak bütünlüğünü koruyan bir komşu hedefiyle hareket etmektedir. Gazze, İran ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmeler de Türkiye'nin kriz dönemlerinde yapıcı ve insani diplomasi anlayışını sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Cumhuriyeti'nin başını öne eğdirmeyeceğiz' ifadesi, hem içeride milli birliğe hem de dışarıda onurlu bir duruşa olan bağlılığın güçlü bir ifadesidir."

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümlere de yer verdi.

