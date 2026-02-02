Konya polisi sahada! Eğitim döneminin başlamasıyla denetimler artırıldı
Yarıyıl tatilinin sona ermesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi.
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte okulların yeniden açıldığı Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenci güvenliği için sahaya indi. Öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların, eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
Öte yandan, 2025–2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk haftasında resmî ve özel tüm okullarda "İstiklâl Bayrakla, İstikbal Maarifle” etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ay yıldızlı bayrağın birleştirici gücü vurgulanırken, öğrencilere millî birlik ve vatan bilinci kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Yetkililer, hem güvenlik tedbirleri hem de millî bilinç odaklı etkinliklerle öğrencilerin güvenli ve bilinçli bir eğitim ortamında yetişmelerinin hedeflendiğini ifade etti.
