Konya’da bugün vefat edenler 02 Şubat 2026 Pazartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
VESİLE TAŞBAŞ
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
DURMUŞ KOCA
|
HADİM
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ANAKIZ GÜL
|
SALUR
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
CUMHUR TAŞ
|
İZMİR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HASAN HÜSEYİN KALAYCI
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MİNE ÖNAL
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HALİME ESKİL
|
ACIDORT
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AYŞE KARAKUŞ
|
ORTAKÖY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BEBEK (KUTEYBE) MUŞRİF
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
AYŞE SAYDAM
|
AKCALAR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HALİT CANTÜRKOĞLU
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET YASİN KELEŞ
|
ILGIN
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
SONER ÇİMEN
|
SEYDİŞEHİR
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET ELMACI
|
SEYDİŞEHİR
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
AYŞE NAS
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AYŞE TAŞ
|
KIZILÖREN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi