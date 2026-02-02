GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 02 Şubat 2026 Pazartesi

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 02 Şubat 2026 Pazartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

VESİLE TAŞBAŞ

KONYA
23-10-1973

ARAPLAR MEZARLIĞI

DURMUŞ KOCA

HADİM
20-10-1950

KARAASLAN MEZARLIĞI

ANAKIZ GÜL

SALUR
23-03-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

CUMHUR TAŞ

İZMİR
28-10-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN KALAYCI

KONYA
03-11-1964

ÜÇLER MEZARLIĞI

MİNE ÖNAL

KONYA
14-03-1948

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİME ESKİL

ACIDORT
13-10-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE KARAKUŞ

ORTAKÖY
01-01-1956

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK (KUTEYBE) MUŞRİF


01-02-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

AYŞE SAYDAM

AKCALAR
06-01-1930

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİT CANTÜRKOĞLU

KONYA
01-04-1954

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET YASİN KELEŞ

ILGIN
27-01-2005

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

SONER ÇİMEN

SEYDİŞEHİR
01-09-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET ELMACI

SEYDİŞEHİR
10-06-1969

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

AYŞE NAS

KONYA
01-01-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE TAŞ

KIZILÖREN
29-08-1964

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

