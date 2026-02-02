GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
51,39
STERLİN
59,49
GRAM
7.108,07
ÇEYREK
11.668,00
YARIM ALTIN
23.212,02
CUMHURİYET ALTINI
46.278,07
GÜNCEL Haberleri

Doktor dehşet saçtı! Önce eşini sonra kendini bıçakladı

Doktor dehşet saçtı! Önce eşini sonra kendini bıçakladı
Çanakkale’de merkeze bağlı Kepez beldesinde, doktor eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Zanlı, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ü., eşi E.Ü.'yü bıçakla ağır yaraladı. E.Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER