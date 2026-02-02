6 gündür haber alınamıyordu: Cesedi parçalanmış halde bulundu!

Çorum’da 6 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi parçalanmış halde dere yatağında bulundu. Kan donduran olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak günü evinden ayrıldığından beri haber alınamıyordu. Yakınlarının ihbarı üzerine kayıp arama işlemleri başlatıldı. Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya'nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaştı.



CESEDİN BAŞ KISMI KAYIP



Arama çalışmalarının 6. gününde takip köpekleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde yaşlı adam tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni parçalanıp çöp torbalarına koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Cesedin kafa bölümü hala bulunamadı.







1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Kaya'nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra bir araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı. Ekipler cesedin eksip parçalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA