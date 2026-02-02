Konya Büyükşehir’den eleştirilen Marangozlar Köprülü Kavşağı hakkında açıklama!

Belediyemiz tarafından modern bir teknikle yenilenen Marangozlar Köprülü Kavşağı ile ilgili son günlerde özellikle sosyal medyada yer alan paylaşımlar sebebiyle bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; şehrimizin en önemli ulaşım noktalarından biri olan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nı yenileme çalışmasının ana nedeni; eski yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması ve artan araç sayısına cevap verememesi, köprünün statik olarak risk taşıması ve kullanım ömrünün dolmasıdır.

Kavşağın eski düzeninde, köprü üzeri araç trafiği 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olarak işletilmekteydi. Yonca kollarında özellikle sola dönüş yapan araç sayısının çok yüksek olması, bu manevraların her iki şeridi birden bloke etmesine neden olmaktaydı. Yoğun saatlerde bu durum ana taşıt akımını tamamen tıkamakta; araç kuyrukları uzanmaktaydı.

Bu kuyruklanmalar; ana arterlerde zincirleme trafik sıkışıklığına, uzun bekleme sürelerine ve sürekli dur-kalk trafiğine bağlı olarak yakıt tüketiminin ve hava kirliliğinin ciddi ölçüde artmasına yol açmaktaydı.





ŞERİT SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Tüm bu sorunların giderilmesi amacıyla Marangozlar Köprülü Kavşağı yeniden projelendirilmiş, kavşak geometrisi ve şerit düzeni yüksek sola dönüş talebini karşılayacak şekilde ele alınmıştır. Yeni düzenlemede ana yol kesiti demiryolu üzerinde bulunan köprü kesitinde değişikliğe gidilemediğinden şeritler 3 metre genişliğinde olacak şekilde düz akımlar için hem köprü üzerinde hem köprü altında 4 şerit geliş, 4 şerit gidiş olacak şekilde şerit sayıları arttırılarak, sola dönüş yapan araçların ana taşıt akımını tıkamasının önüne geçilmiştir.

Böylelikle akış sürekliliği, dur-kalk trafiğinin azalmasıyla, pik saatlerdeki bekleme sürelerinde gözle görülür bir iyileşme sağlanmıştır.





YONCA KOLLARI

Yonca kollarının genişliği eski köprü ile aynıdır. Kavşağın bulunduğu bölgedeki fabrika alanları ve kamulaştırma sınırları, yonca kollarının fiziksel genişlemesine imkân vermemiştir. Mühendislik çalışmaları, mevcut alanda en güvenli sürüş geometrisini sağlayacak "sınır değerlerde" planlanmıştır. Mevcut kentsel doku ve alan kısıtlılığından dolayı, yonca kollarının fiziksel olarak en fazla müsade ettiği ölçüde yapılmış ve geometri "kamu alan" sınırları içerisinde mümkün olan en güvenli seviyede tutulmuştur.

Yonca kollarında kar ve buz engelleme sistemleri yapılmıştır.

Eski köprüde bulunmayan, uluslararası standartlardaki oto korkuluk sistemleri yeni projeye dahil edilmiştir. Bu güvenlik donanımları, yol genişliği üzerinde görsel bir daralma hissi yaratsa da bu sistemler, olası yoldan çıkma kazalarında hayati önem taşımaktadır.





DAHA GÜVENLİ, DAHA AKICI TRAFİK

Proje kapsamında yalnızca motorlu taşıt trafiği değil, yaya ve bisikletli ulaşım da bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, kavşak bünyesinde kaldırım ve bisiklet yolu oluşturulmuştur.

Bu iyileşmelerle, Marangozlar Köprülü Kavşağı ve bağlantılı ana arterlerde daha akıcı bir trafik, yıllık bazda binlerce litre yakıt tasarrufu sağlanmış; hava kalitesinin belirgin şekilde iyileşmesine, özellikle yoğun saatlerde egzoz kaynaklı kirliliğin azalmasına da katkı bulunulmuştur.





Ayrıca, yeni köprülü kavşakta kullanılan yüksek dayanımlı malzemeler, ağır tonajlı araçların geçişi sırasında yollarda oluşabilecek bozulmaları engelleyerek bakım-onarım maliyetlerini ve bu süreçteki trafik kesintilerini önleyecektir.





Sonuç olarak Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilen çalışma;

- Ana arterdeki şerit artışı ile uzun araç kuyruklarını ortadan kaldıran,

- Yonca kollarıyla katılım ve ayrılma şeritlerini standartlara uygun hale getiren,

- Daha güvenli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir trafik akışı sağlayan,

- Yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltan,

- Yaya ve bisikletliler için güvenli alanlar oluşturan bütüncül bir kavşak düzenlemesidir.





Gözden Kaçmasın Konya’da bugün vefat edenler 02 Şubat 2026 Pazartesi Haberi görüntüle

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu