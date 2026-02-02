GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir Viyana ve Antalya’da Sema Mukabelesi düzenledi

Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Viyana ve Antalya’da Sema Mukabelesi düzenledi
Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu Viyana’daki Akzent Tiyatrosu’nda Sema Mukabelesi gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da Sema Mukabelesi gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Avusturya'da faaliyet gösteren Verein Gemeinsam Für Wien Derneği ve Viyana İşçi Odası (AK Wien) iş birliğiyle Akzent Tiyatrosu'nda düzenlenen programa, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Sema Topluluğu davet edildi.

Mevlevilik ve tasavvuf kültürünü özellikle Türkçe bilmeyen yabancı bir izleyici kitlesine tanıtmak amacıyla etkinlik moderasyonu tamamen Almanca yapıldı. Programın ilk bölümünde yerel bir tasavvuf müziği topluluğunun dinletisi, ikinci bölümünde ise Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi icra edildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR ANTALYA'DA DA SEMA MUKABELESİ İCRA ETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, Antalya'da da sema mukabelesi ve tasavvuf musiki dinletisi gerçekleştirdi.

Antalya Mevlevihane Müzesi'nde gerçekleştirilen sema mukabelesi ve tasavvuf musiki dinletisi izleyicilerden tam not aldı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında Antalya Mevlevihane Müzesi'nde yürütülecek etkinliklerle ilgili iş birliği protokolü kapsamında her ay düzenli olarak sema mukabelesi icra edilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

