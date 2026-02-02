GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da sıra dışı konvoy! Gelin almaya böyle gittiler

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da sıra dışı konvoy! Gelin almaya böyle gittiler

Konya'nın tarımıyla öne çıkan ilçelerinden Karapınar'da gerçekleştirilen bir düğün, sıra dışı konvoyuyla dikkatleri üzerine çekti. Kübra ve Musa çiftinin düğününde gelin alma töreni, alışılmış otomobil konvoyları yerine traktörlerle yapıldı.

OTOMOBİLLER YERİNİ TRAKTÖRLERE BIRAKTI

Karapınar'da düzenlenen düğün merasiminde, gelin alma sırasında ilçenin simgesi haline gelen traktörler kullanıldı. Son model ve milyonlarca lira değerindeki tarım araçlarının art arda dizilmesiyle oluşan konvoy, ilçe sokaklarında ilerledi.

MİLYONLUK TRAKTÖRLER İLGİ ODAĞI OLDU

Traktör kornaları eşliğinde gerçekleştirilen konvoy, hem düğün davetlilerinin hem de vatandaşların yoğun ilgisini çekti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, ilçe merkezinde renkli görüntüler oluştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Alışılmışın dışında gerçekleşen düğün konvoyu, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan görüntüler, "Karapınar'da düğünler bile tarımla iç içe” yorumlarına neden olurken, traktörlü konvoy birçok kullanıcı tarafından özgün ve dikkat çekici bulundu.

(Ali Asım Erdem)

