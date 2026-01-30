GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da babasını döverken videoya aldı! Baba-oğlun son fotoğrafı dikkat çekti

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da yaşanan aile içi şiddet olayının görüntüleri ortaya çıktı ve kamuoyunda büyük tepki oluştu. 

Babasını döverken videoya çekti! 

İddialara göre sürekli alkol alan baba eşini dövüyordu. Oğlu evdeki şiddeti bir üst seviyeye taşıdı. Babasını döverken video çekip amcasına gönderdi. Amca, o görüntülerle yardım isteyince video hızla yayıldı. 

Alkol ve şiddet! 

Oğlu Yakup Ü. tarafından darp edilen Selahattin Ü'nün yüzde 53 engelli raporu var. Fiziksel ya da zihinsel bir problemi olmadığı, ciğerlerindeki hasar nedeniyle raporlu olduğu öğrenilen Selahattin Ü'nin eve sürekli alkollü gelerek eşine şiddet uyguladığı iddia ediliyor.  Annesi ile birlikte gözaltına alındığı öğrenilen Yakup Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mutlu günler fotoğraf karelerinde!

Şiddete maruz kalan babanın henüz birkaç ay önce oğlu ile çekindiği fotoğraf dikkat çekti. Oğlu ile yan yana birbirlerine sarılmış halde çekilen fotoğraf, baba-oğul ilişkisinin nereden nereye geldiğini ortaya koyuyor. Dayak videosu ve son fotoğraf yan yana geldiğinde, alkol ve şiddetin aileye verdiği zarar da gün yüzüne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

