ANMEG çalışanları iftarda buluştu

Kısa adı ANMEG VAKFI olan Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesindeki yayın kuruluşları olan; Kontv, Yeni Konya Gazetesi, Konya FM, konhaber.com, yenikonya.com.tr, Mirajans ve vakıf çalışanları ile aileleri iftarda buluştu.

Programda konuşan Anmeg Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, ANMEG Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren yayın organlarında görev yapan tüm ekibi yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Özer konuşmasında Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekti ve yine aynı aktörlerin tüm bölgeyi ateşe atacak savaş çıkarttığını söyledi. Şuan kirli bir savaşla binlerce insan katledilirken medya eliyle de kirli bilgi ve algılarla dünyayı zehirlediklerini belirten Özer, vakıf olarak yayın kuruluşlarımızın amacının insanlığa hizmet ederek doğru bilgiyi aktarmak olduğunu söyledi.

Özer konuşmasında "Şuan çok daha gayretli olmak zorundayız. Tüm bilgi birikim ve tecrübemizle daha çok çalışmak durumundayız” dedi.

Sanal medya alanına da dikkat çeken Özer, sanal medyanın bir güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi. Özer, dijital uykudan uyanarak milli bir sanal medya oluşturulması için gayret edilmeli diyen Özer, "Sanal medya ile kirletilmeye çalışılan, topluma empoze edilmek istenen tüm algılara karşı bizim etkili haber ve program içerikleri üretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program iftar sonrası Selçuklu salonunda yapılan sohbetle devam etti.

(Ali Asım Erdem)