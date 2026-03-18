Ramazan bayramı öncesi Konya’da gıda denetimleri sıkılaştırıldı

Cumali Özer
Muhabir
Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tüm gıda işletmeleri titizlikle kontrol ediliyor.

Ahırlı İlçe Müdürü Şükrü Çimen eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, teknik personel sahada aktif görev aldı. İlçe genelindeki işletmelerde hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları ve mevzuata uygunluk detaylı şekilde incelendi.

Halk sağlığı öncelik

Yetkililer, denetimlerin temel amacının halk sağlığını korumak olduğunu vurgularken, özellikle bayram öncesi artan tüketim nedeniyle kontrollerin daha da sıkılaştırıldığına dikkat çekti.

"Görevimizin başındayız”

Denetim ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için sahada olduklarını belirterek, çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

(Cumali ÖZER)

