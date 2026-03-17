Kutup ayıları ın derisi hangi renktir? Beyaz’la Joker

- Güncelleme Tarihi:

Kutup ayısı'nın derisi siyah renktedir.

Bunu güneş ışığını daha iyi emip vücut ısısını korumak için yapar. Dıştaki kürkü ise beyazdır; aslında kürk saydamdır ama ışığın kırılmasıyla beyaz görünür.

Kutup ayısı hakkında kısa bilgiler:

Bilimsel adı: Ursus maritimus

Yaşam alanı: Kuzey Kutup Bölgesi, özellikle deniz buzları üzerinde

Deri ve kürk: Derisi siyah, kürkü beyaz (ışığı kırdığı için beyaz görünür)

Beslenme: Büyük oranda fok gibi deniz memelileriyle beslenir

Yüzme yeteneği: Çok iyi bir yüzücüdür; uzun mesafeleri denizde geçebilir

Boyut: Erkekler 350–700 kg, dişiler 150–300 kg civarındadır

