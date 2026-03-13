Kadınhanı ilçe protokolü şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kadınhanı'nda Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Manevi atmosferin hâkim olduğu programda birlik, beraberlik ve vefa mesajları verildi.
Düzenlenen iftar programına ilçe yöneticileri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Katılımcılar, aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.
Programda konuşan ilçe protokolü üyeleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, gazilerin fedakârlıklarının da unutulmayacağını ifade etti. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirten yetkililer, devletin ve milletin her zaman onların yanında olduğunu dile getirdi.
Program, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesiyle sona erdi.
