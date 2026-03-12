GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İstanbul’un Fatih ilçesindeki Valens Su Kemeri hangi adla da bilinir?

Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Valens Su Kemeri hangi adla da bilinir?

İstanbul'un en görkemli tarihi yapılarından biri olan ve Roma döneminden günümüze ulaşan Valens Su Kemeri, şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş en önemli mühendislik eserlerinden biridir.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Valens Su Kemeri hangi adla da bilinir?

Valens Su Kemeri, halk arasında ve tarihsel süreçte yaygın olarak Bozdoğan Kemeri adıyla bilinir.

Yapı hakkında bazı önemli detaylar şunlardır:

  • İsim Kaynağı: Orijinal adı, kemerin inşasını MS 373 yılında tamamlayan Roma İmparatoru Valens'ten gelir. "Bozdoğan" isminin kökeni ise tam olarak bilinmemekle birlikte, Osmanlı döneminden itibaren bu isimle anılmaya başlanmıştır.

  • Konumu: Fatih ilçesinde, İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu tepe ile Fatih Camii'nin bulunduğu tepe arasında uzanır. Bugün altından Atatürk Bulvarı geçmektedir.

  • İşlevi: Geç Roma ve Erken Bizans döneminde Belgrad Ormanları'ndan gelen suyu şehre taşımak ve bugün "Yerebatan Sarnıcı" gibi büyük su depolarını doldurmak için kullanılmıştır.

  • Osmanlı Dönemi: İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde onarılarak şehrin su şebekesine (halkalı suları gibi) dahil edilmeye devam etmiştir.

Cevap: Bozdoğan Kemeri

Kaynak: Haber Merkezi

