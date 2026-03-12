Konya’daki feci kazadan acı haber! 13 yaşındaki Osman hayatını kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesinde belediye otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilerden 13 yaşındaki Osman Talha Gömleksiz yaşamını yitirdi.
Kaza, Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi'nde Hanifi Sokak ile Avnidede Sokak kesişiminde saat 09.30 sıralarında yaşandı. Hanifi Sokak yönünden gelen belediye otobüsü, tali yoldan çıkan 42 C 0727 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu öğrenci servisi savrularak bir evin bahçe duvarına çarptı ve duvarı yıktı.
20 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otobüsteki yolcular ile servis aracında bulunan öğrencilerin de aralarında olduğu toplam 20 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
13 YAŞINDAKİ OSMAN KURTARILAMADI
Kazada yaralanan Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Osman Taha Gündüz (13), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
CENAZE BUGÜN DEFNEDİLECEK
Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesinin, bugün öğle namazının ardından Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”