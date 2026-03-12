GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Altının gramı 7 bin 312 liradan işlem görüyor
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 312 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 336 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 210 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 290 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,4 gerileyerek 5 bin 156,6 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişelerle, dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıkarken, altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde gerçekleşmesine karşın enerji fiyatlarındaki son sert artışların rakamlara henüz yansımaması da altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA

