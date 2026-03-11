KONYA DEPREM | Konya bugün sallandı mı? Konya’da son deprem nerede oldu?
Konya’da deprem mi oldu? 11 Mart’ta (bugün) deprem nerede oldu? Konya’daki deprem kaç şiddetinde? Konya’daki deprem saat kaçta gerçekleşti? Deprem derinliği ne kadardı? Konya’daki deprem çevre illerde hissedildi mi? Deprem sonrası olumsuz bir durum var mı? AFAD açıklama yaptı mı? Deprem hangi bölgede oldu? Depremden etkilenen oldu mu? İşte detaylar..
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen bölgesinde saat 09.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
DEPREM ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ
Deprem, Cihanbeyli başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası vatandaşlar durumu merakla takip etti.
OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ
İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.
AFAD ise depremin merkez üssünü Ankara'nın Haymana ilçesi olarak açıkladı. AFAD verilerine göre deprem 3,9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
