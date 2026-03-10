GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

AK Parti heyeti Karatay’da yatırımları inceledi ve vatandaşlarla buluştu

- Güncelleme Tarihi:

AK Parti heyeti Karatay’da yatırımları inceledi ve vatandaşlarla buluştu
AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Karatay’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.

Mücahit Yanılmaz ve beraberindeki heyet, program kapsamında ilk olarak Karatay Belediyesi'nde bir araya gelerek Başkan Hasan Kılca'ya ev sahipliği için teşekkür etti. Ziyaret programına AK Parti Konya Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Karatay Belediyesi ziyaretinin ardından heyet, esnafla bir araya geldi ve Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Program çerçevesinde, Karatay Belediyesi'nin model yatırımları arasında yer alan Karatay Arastası, Hoş Kubbe, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi gezildi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİLER

Heyet ayrıca AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. AK Parti Karatay Gençlik Kolları üyelerinin yürüttüğü "İftara 5 Kala” projesine de katılarak evlerine veya iftar sofralarına yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik paketler dağıttı.

Program kapsamında ayrıca Konya Elazığlılar Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Mücahit Yanılmaz, Kazım Küçükçöğen, Hasan Kılca ve Akif Demirci vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih buluşmasında ise Kumköprü Mahallesi'ndeki Kayhanlar Dörtyol Camiinde cemaatle sohbet ettiler. Programın sonunda devletin sağladığı Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanarak evlenen genç bir çift de evinde ziyaret edildi.

KILCA: HEDEFİMİZ GAYRETİMİZ ORTAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın belediyecilik ve bürokrasi alanındaki tecrübesine dikkat çekti. Yanılmaz'ın hem belediye başkanlığı hem de uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimine sahip olduğunu ifade eden Kılca, Konya'da teşkilat ve belediyelerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Başkan Kılca, hedeflerinin ve gayretlerinin ortak olduğunu vurgulayarak, ülkenin daha da ilerlemesi için hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda hizmet etmeye devam ettiklerini dile getiren Kılca, "Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek adına hep birlikte gayret gösteriyoruz.” dedi.

YANILMAZ: BELEDİYECİLİKTE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORUZ 

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin diyarı Konya'da Ramazan'ın manevi atmosferini yaşamanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Mücahit Yanılmaz, Ramazan'ın bereketinin Mevlana'nın hoşgörüsüyle birleştiğini söyledi.

Konya'nın ismi anıldığında mutlu olduklarını ifade eden Yanılmaz, özellikle AK Parti döneminde şehirde belediyecilik alanında önemli bir başarı yakalandığını vurguladı. Yanılmaz, Konya'da ortaya konulan belediyecilik anlayışının yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek bir yapı oluşturduğunu sözlerine ekledi.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

