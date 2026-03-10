Kocaelispor - Konyaspor maçının biletleri satışta!

Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. 14 Mart Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.
BİLETLER SATIŞTA
Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin biletleri satışa sunulurken fiyatların 150 TL ile 1500 TL arasında değiştiği açıklandı.
Konyaspor taraftarları için ayrılan deplasman tribünü bilet fiyatı ise 195 TL olarak belirlendi.
STADYUM KAPASİTESİ
Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Kocaeli Stadyumu'nun toplam seyirci kapasitesi 34 bin 829 kişi.
8 BLOKTA KART BLOKE CEZASI
Öte yandan karşılaşmada çok sayıda Kocaelispor taraftarı tribünde yer alamayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçını Maraton Üst Tribün 301–327, Maraton Alt Tribün 101–126, Güney Kale Arkası Alt Tribün 207–208 ile VIP Alt Tribün Gold VIP 111 B ve Classic VIP 111 A bloklarında izleyen taraftarların elektronik kartlarının PFDK kararıyla bloke edildiği belirtildi.
Kulüp ayrıca bu tribünlerde kombinesi bulunan taraftarlardan, biletlerini diğer taraftarlara ya da kulübe devretmelerini istedi.
(Bekir Turan)