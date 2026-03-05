Konyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi kim olacak?
- Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden Konyaspor, grubun son karşılaşmasında Eyüpspor’u 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu sonucun ardından yeşil-beyazlı ekibin çeyrek finalde karşılaşacağı rakip ise merak edilmeye başladı. Detaylar haberimizde...
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Konyaspor, gruplardaki puan durumuna göre en iyi ikinci takım olmayı başardı. Statü gereği üç grubun liderleri ile en iyi ikinci takım çeyrek finalde seri başı oluyor ve tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında oynama hakkı elde ediyor.
Bu kapsamda seri başı olan takımlar şöyle:
Galatasaray (A Grubu lideri)
Samsunspor (B Grubu lideri)
Beşiktaş (C Grubu lideri)
Konyaspor (en iyi ikinci)
Konyaspor'un muhtemel rakipleri
Çeyrek final kura çekiminde grup ikincileri ve en iyi üçüncüler seri başı takımlarla eşleşecek. Aynı grupta yer aldığı için Gençlerbirliği Konyaspor'un rakibi olamayacak.
Yeşil-beyazlı ekibin muhtemel rakipleri ise şunlar:
Trabzonspor (A Grubu 2'ncisi)
Fenerbahçe (C Grubu 2'ncisi)
Alanyaspor (en iyi 3'lerden biri)
Gençlerbirliği (en iyi 3'lerden biri, Konyaspor ile aynı grupta ama hiç karşı karşıya gelinmedi)
Konyaspor'un çeyrek finalde karşılaşacağı rakip, yapılacak kura çekimiyle kesinlik kazanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele Konya'da oynanacak ve kazanan takım yarı finale yükselecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”