Konyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi kim olacak?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden Konyaspor, grubun son karşılaşmasında Eyüpspor’u 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu sonucun ardından yeşil-beyazlı ekibin çeyrek finalde karşılaşacağı rakip ise merak edilmeye başladı. Detaylar haberimizde...

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Konyaspor, gruplardaki puan durumuna göre en iyi ikinci takım olmayı başardı. Statü gereği üç grubun liderleri ile en iyi ikinci takım çeyrek finalde seri başı oluyor ve tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında oynama hakkı elde ediyor.

Bu kapsamda seri başı olan takımlar şöyle:

Galatasaray (A Grubu lideri)

Samsunspor (B Grubu lideri)

Beşiktaş (C Grubu lideri)

Konyaspor (en iyi ikinci)

Konyaspor'un muhtemel rakipleri

Çeyrek final kura çekiminde grup ikincileri ve en iyi üçüncüler seri başı takımlarla eşleşecek. Aynı grupta yer aldığı için Gençlerbirliği Konyaspor'un rakibi olamayacak.

Yeşil-beyazlı ekibin muhtemel rakipleri ise şunlar:

Trabzonspor (A Grubu 2'ncisi)

Fenerbahçe (C Grubu 2'ncisi)

Alanyaspor (en iyi 3'lerden biri)

Gençlerbirliği (en iyi 3'lerden biri, Konyaspor ile aynı grupta ama hiç karşı karşıya gelinmedi)

Konyaspor'un çeyrek finalde karşılaşacağı rakip, yapılacak kura çekimiyle kesinlik kazanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele Konya'da oynanacak ve kazanan takım yarı finale yükselecek.

