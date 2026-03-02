Konyaspor Kasımpaşa maçı biletlerinde indirime gitti

Konyaspor, bu hafta oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması öncesinde taraftarını sevindiren bir karar aldı. Yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile oynanacak maçın bilet fiyatlarında indirime gitti.
Batı Tribünü Hariç Tüm Biletler 42 TL
Edinilen bilgilere göre Batı Tribünü dışındaki tüm tribünlerin bilet fiyatı 42 TL olarak açıklandı. Yönetim, bu uygulamayla tribünlerin dolmasını ve takımın sahada daha güçlü bir taraftar desteği hissetmesini amaçlıyor.
Mücadele, Süper Lig'de 25. hafta programı çerçevesinde bu hafta Konya'da oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi