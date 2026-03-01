GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da okul müdürü hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde görev yapan Erbil Koru Anadolu Lisesi Müdürü Arif Demirtaş hayatını kaybetti. Eğitim camiasını yasa boğan acı haberin ardından cenaze programı da netleşti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Arif Demirtaş'ın cenazesi, Pazar günü (bugün) öğle namazına müteakip Hocacihan Camii'nden kaldırılacak. Merhumun naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

