YAŞAM Haberleri

Konya’da hac yolcularına tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da hac yolcularına tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi

Konya'dan 1. kafile olarak hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak hacı adayları, Konya İl Müftülüğü konferans salonunda bir araya geldi.

Programda hacı adaylarının birbirleriyle tanışmaları, organizasyon süreci hakkında bilgilendirilmeleri ve manevi hazırlıklarını pekiştirmeleri amaçlandı.

Toplantıya 1. kafile başkanı ve İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek de katıldı.

Şimşek, hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada hac ibadetinin manevi önemine değinerek, bu kutlu yolculuğun sabır, kardeşlik ve fedakarlık gerektirdiğini ifade etti.

Hacı adaylarıyla sohbet eden Şimşek, organizasyon sürecine ilişkin bilgiler vererek kendisine sorulan soruları yanıtladı.

(Ali Asım Erdem)

