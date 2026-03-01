Uzmanlardan çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.
Uzmanlar çığ, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunurken, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.
Kaynak: İHA