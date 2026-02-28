Kemal Sunal, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olarak birçok unutulmaz filmde rol almıştır. Bazı filmlerinde özel karakterleri canlandırarak izleyicilere neşeli ve akılda kalıcı performanslar sunmuştur.
Kemal Sunal rol aldığı filmlerde hangisinin kralını canlandırmamıştır?
Kapıcılar
Kabadayılar
Çöpçüler
Gol
"Kral” karakteri Kemal Sunal'ın bazı filmlerinde öne çıkmıştır, ancak Kabadayılar filminde böyle bir rol yer almamaktadır. Diğer filmlerde karakterleri aracılığıyla mizahi ve sosyal temalar işlenirken, Kabadayılar'da kral figürü yoktur.
Cevap: Kabadayılar
