1928, Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir yıl olarak tarihe geçti. Harf Devrimi ile birlikte Latin alfabesi kabul edilmiş ve okuma yazma seferberliği başlamıştı. Atatürk de bu sürecin bizzat içinde yer aldı.

Atatürk'ün 1928 yılında tahta başında yeni harfleri yazarken görülen fotoğrafı nerede çekilmiştir?

Bu ünlü fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni harfleri halka öğretmek amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında çekilmiştir. Fotoğraf, dönemin en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Ankara Halk Eğitimi Merkezi'nde, tahta başında harfleri yazarken alınmıştır. Bu kare, Atatürk'ün eğitime verdiği önemin simgesi olarak tarihe geçti.

Cevap: Halk Eğitimi Merkezi - Kayseri