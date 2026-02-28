Kan bağışı, toplum sağlığı için hayati öneme sahip bir eylemdir ve düzenli aralıklarla yapılması gerekir. Ancak bağış sıklığı, bağışçının cinsiyetine ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterir.

Kızılay'a göre kan bağışında bulunmak isteyen erkekler en sık kaç ayda bir kan verebilir?

Türk Kızılayı'nın belirlediği kurallara göre, sağlıklı erkekler tam kan bağışını her 3 ayda bir yapabilir. Bu süre, vücudun kaybedilen kanı güvenli şekilde yerine koyabilmesi için gereklidir. Kadınlar için bu süre genellikle 4 aydır.

Cevap: 3 ay