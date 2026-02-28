İletişim tarihinde bir dönüm noktası olan telefonun icadı, 19. yüzyılın en önemli bilimsel gelişmelerinden biri olarak kabul edilir. Peki tarihe geçen o ilk konuşma kiminle yapıldı?

Graham Bell 1876 yılında tarihteki ilk telefon konuşmasını kiminle yapmıştır?

Telefonun mucidi olarak bilinen Alexander Graham Bell, 10 Mart 1876'da laboratuvarında tarihteki ilk telefon konuşmasını gerçekleştirdi. Bell'in söylediği ilk sözler kayıtlara "Mr. Watson, come here, I want to see you.” şeklinde geçti.

Bu sözler, aynı binada farklı bir odada bulunan yardımcısı Thomas Watson tarafından duyuldu ve böylece tarihteki ilk telefon görüşmesi gerçekleşmiş oldu.

Cevap: Thomas Watson - Yardımcısı