Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında aldığı şekiller, farklı evreler olarak adlandırılır ve bu evreler gece gökyüzünde kolayca gözlemlenebilir.
Hangisi ayın evrelerinden birine verilen isim değildir?
-
İlk dördün
-
Yeni ay
-
Gündönümü
-
Son dördün
"İlk dördün”, "Yeni ay” ve "Son dördün” ayın evrelerini ifade ederken, gündönümü Ay ile ilgili bir kavram değildir; bu terim Dünya'nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak mevsimlerin başlangıcını belirtir.
Cevap: Gündönümü
