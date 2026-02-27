GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya - Antalya yolunda şaşırtan görüntü! “38 yıl sonra doğa emanetini geri aldı’’

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya - Antalya yolunda şaşırtan görüntü! “38 yıl sonra doğa emanetini geri aldı’’

Konya - Antalya karayolunda etkili olan sağanak yağış sonrası bazı bölümler suyla kaplandı. Özellikle Demirkapı bağlantı noktasında yolun bir kısmı adeta göle dönerken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

SULAR ÜZERİNDE SÖRF YAPTI

İçerik üreticisi İhsan Bayık, suyla kaplanan asfalt zeminde sörf yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde konuşan Bayık, yıllar önce otomobille geçtiği yolda şimdi jet sörf yaptığını belirterek yaşanan durumu çarpıcı sözlerle anlattı.

"BU BİR SPOR DEĞİL, BİR HATIRLATMA”

Paylaşımında birçok kişinin bölgeyi doğal bir göl sandığını ancak buranın resmi bir devlet karayolu olduğunu vurgulayan Bayık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir spor değil, bu bir hatırlatma. Bir zamanlar otomobille geçtiğim yolda şimdi sörf yapıyorum. 38 sene sonra doğa emanetini geri alınca karayolu göle döndü.”

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Suyla kaplı asfalt üzerinde yapılan sörf gösterisi kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları hem yağışın şiddetine hem de ortaya çıkan sıra dışı görüntülere farklı yorumlar yaptı. 

İŞTE O ANLAR;

(Meltem Aslan)

