Beyşehir’de su ürünleri denetimleri sürüyor

Beyşehir’de su ürünleri kontrol ekipleri, balıkçı teknelerinden işleme tesislerine kadar ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. İlçe Müdürü Hüseyin Özver öncülüğünde yapılan kontrollerde, yasaklara uymayanlar tespit edilirken, sazan, sudak, kadife sazanı ve tatlı su kefalinde alt boy sınırları hatırlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktaları Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından denetlendi.
Balıkçı teknesi denetimlerinde ruhsat ve belgeler kontrol edilirken, kullanılan ağların göz açıklıklarının mevzuata uygun olup olmadığı ve avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uyup uymadığı incelendi.
Balık işleme tesisleri ile perakende satış yerlerinde ise balık boyları ölçülerek menşe belgeleri kontrol edildi.
Denetimler kapsamında asgari avlanma boyları bir kez daha hatırlatıldı:
Sazan balığı: 40 cm
Sudak balığı: 26 cm
Kadife sazanı: 26 cm
Tatlı su kefali: 20 cm altı yasakİlçe Müdürlüğü ekipleri, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına kurallara uyulması çağrısında bulunarak bereketli ve kazasız bir sezon temennisinde bulundu.
