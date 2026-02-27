GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu; 304 köy ve mezra yolu kapandı

- Güncelleme Tarihi:

Kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu; 304 köy ve mezra yolu kapandı
Bitlis’te etkili kar yağışı nedeniyle 304 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kentte kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.

Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu Bitlis'te dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde de etkisini artıran kar nedeniyle 304 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 70 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde bir metreyi geçti.

Park halindeki araçların ve tek katlı yapıların kara gömüldüğü kentte, Kara yolları ile belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün de etkili olacağını söyledi. 

Kaynak: DHA

