Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 29 kişi tutuklandı!
Giresun merkezli üç ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 29’u tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, Giresun, İstanbul ve Samsun'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 49 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 41'i nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Zanlılardan 29'u tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
