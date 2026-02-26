ANMEG’den “Maarifin Kalbinde Ramazan’’ Programına tam destek

Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda hayata geçirilen “Maarifin Kalbinde Ramazan” programı kapsamında düzenlenen etkinliklerin bazı çevrelerce eleştirilmesi üzerine Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) bir destek açıklaması yayımladı. Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) Başkanı Ahmet Özer eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığı vurgulayarak, öğrencilerin millî ve manevi değerlerle yetiştirilmesine yönelik çalışmaların toplumun geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamada;

"Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda gerçekleştirilen ve öğrencilerimizin manevi dünyasına katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerin bazı çevreler tarafından hedef alınmasını dikkatle takip etmekteyiz.

Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) olarak; eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığına, aynı zamanda değer, kültür ve inanç temelli bir şahsiyet inşası süreci olduğuna inanmaktayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi medeniyet kökleriyle buluşmasını sağlayan her türlü faaliyeti, milletimizin geleceği adına kıymetli görmekteyiz.

RAMAZAN'IN DEĞERLER EĞİTİMİNE KATKISI

Okullarda Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya yönelik programlar düzenlenmesi; öğrencilerimize yardımlaşma, paylaşma, sabır, merhamet ve kardeşlik gibi evrensel değerlerin aktarılması anlamına gelmektedir. Yüce Allah'ın isminin anılması, Peygamber Efendimiz'in örnekliğinin anlatılması, ecdadımızın inanç ve kültürle yoğrulmuş şiir ve ilahilerinin seslendirilmesi bu milletin tarihî ve kültürel hafızasının tabiî bir parçasıdır. Bunun bir ayrıştırma değil, bilakis şerefli bir kimlik inşaası olduğu açıktır.

Sayın Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in öncülüğünde hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan” programını yerinde ve anlamlı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu tür çalışmaların süreklilik kazanması ve eğitim hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi gerektiğine inanıyoruz.

GELECEĞİMİZ İÇİN ORTAK SORUMLULUK



Gençlerimizin; bağımlılıkların, şiddetin ve ahlaki yozlaşmanın kıskacına itilmesini değil; inancını, kültürünü ve değerlerini bilen, milletine ve devletine bağlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini arzu etmekteyiz. Eğitim politikalarının bu doğrultuda şekillenmesi, yalnızca bugünün değil yarının da teminatı olacaktır.

Mehmet Akif Ersoy'un "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl” mısrası, bu milletin mayasını ve yönünü tarif etmektedir. Bu millet inancına, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) olarak, millî ve manevi değerlerimizin eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılmasını desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla bildirir; bu doğrultuda atılan her yapıcı adımın yanında olduğumuzu beyan ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Haber Merkezi