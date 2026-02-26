Bakımevinde ölüm davası: Engelli gence 30 kat fazla sakinleştirici verilmiş

İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir bakımevinde kalan 21 yaşındaki engelli hasta Uğur Yıldırım ölümüne ilişkin gerçek 1,5 yıl sonra ortaya çıkmış ve 30 kat fazla sakinleştirici verildiği anlaşılmıştı. Yıldırım’ın ölümüne ilişkin dava cuma günü başlıyor.

Beylikdüzü'nde 22 Kasım 2024'te epilepsi hastası Uğur Yıldırım, kaldığı bakımevinde fenalaşmış ve hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetmişti. Anne Dilek Barut'un şikayeti üzerine otopsi yapıldı. Olaya ilişkin kan donduran ayrıntılar Adli Tıp raporunda ortaya çıktı.

30 KAT FAZLA İLAÇ VERİLMİŞ

Vücudunda morluklar, el ve ayaklarında bağlanma izleri tespit edildi. Bu notlar otopsi raporunda yer aldı.

Adli Tıp ise ölüm sebebinin 30 kat fazla ilaç verilmesi olduğuna işaret etti. 21 yaşındaki otizmli Uğur Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine ilişkin olayda engelli bakım merkezi sorumlu tutuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler ise, çalışanların Yıldırım'a ve diğer hastalara davranışlarını ortaya koydu.

"HER TÜRLÜ İŞKENCE VAR"

NTV'ye konuşan anne Dilek Barut, bakımevinde çocukların çıplak gezdirildiğini, dışkılarını yiyecek pozisyonda aç ve susuz bırakıldığını iddia etti. Barut, "Darp edilmeler, istismarlar her türlü işkence var." dedi.

Anne Barut, sadece hemşirenin değil herkesin ceza almasını gerektiğini sözlerine ekledi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR

İlk duruşma Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Şubat Cuma günü görülecek. 9 tutuksuz sanık hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi