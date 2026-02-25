Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen “Emek Sofrası Buluşması“ iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Emek Sofrası Buluşması" iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları satır başlarıyla şöyle:

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ TÜM MÜSLÜMANLARA ÖRNEK OLUYOR”

"Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında alın teri ve emeğiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza, tüm işçi kardeşlerimize selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

10 Ekim'de bizimde çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail'in saldırıları sonucu 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinli şehit 2 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardımların girişinde halen ciddi güçlükler çekiliyor. Gazze'nin nefes borusu olan Refah sınır kapısında kısıtlamalar, zulümler ve keyfi davranışlar maalesef devam ediyor.

Yıkıntılar arasında derme çatma binalarda iftar yapan, bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor.

Cenabı Allah Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm gören tüm canların yardımcısı olsun.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK”

Ülkemizde adil ve huzurlu bir çalışma iklimi oluşturmaya gayret gösterdik. Ne sermaye düşmanlığı yaptık, ne sermayeyi renklere ayırdık. Dengeli, rasyonel politikalarla işçi, memur ve sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba harcadık. Devrim niteliğinde adımlar attık.

Burada öne çıkan reformlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 1 Mayıs biliyorsunuz bu ülkede yıllarca en fazla tartışma konusu olan hususlardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ederek bütün bu gereksiz tartışmalara biz son verdik. İşçi kardeşlerimizin daha emniyetli koşullarda çalışmalarını temin etmek için iş sağlığı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik. Sendikaların kuruluş şartlarını biz kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini biz yürürlüğe koyduk.

Yıllarca hakları yok sayılan, mağdur edilen insanlarımıza yönelik düzenlemeler kimi çevreleri rahatsız etti.

"HEZEYANLARINA GÜLÜP GEÇİYORUZ”

Laiklik kavramının arkasına korkakça saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden eden, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen bu güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasınlar biz toplumun hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam ediyoruz.

