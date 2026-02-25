GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,79
STERLİN
59,39
GRAM
7.445,80
ÇEYREK
12.287,50
YARIM ALTIN
24.493,08
CUMHURİYET ALTINI
48.777,65
GÜNCEL Haberleri

Baraj suları çekildi ortaya çıkan köyde anılar tazelendi

Baraj suları çekildi ortaya çıkan köyde anılar tazelendi
Artvin’de Türkiye’nin gövde yüksekliği ile en yüksek barajı Yusufeli’de enerji üretimi sürerken; su seviyesinin yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Çevreli’de ev, cami ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, su altında kalan hatıralarını yad etti.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.

Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Çevreli'de bağ, bahçe, cami, ev ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, su altında kalan hatıralarını yad etti. Yeniden ortaya çıkan eski yerleşim alanlarını yakından görenler, duygusal anlar yaşadı.

'ETRAFTAKİ HAL DUYGUSALLAŞTIRIYOR'

Sular çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Serhat İnce, "Zaman zaman buralara gelip, baraj sonrasında neler yaşandığını kayda alıyorum. İnsanlara anlatmak ve 'gelecekte bir hikayesi olsun' diye buraları kamerayla çekiyorum. Daha önce kapı ve camların misafirlere komşulara açılmış olduğu yerler artık tamamen sulara açılıyor. İnsanlar yok ama sular çekilince eski evler meydana çıktı. Buraları ziyaret edenler eski evlerine bakıyor. Etraftaki bu hal duygusallaştırıyor. Buraların yeşillik ve cıvıl cıvıl zamanlarını hatırlıyorum. Baraj su tutarken insanlar meyve ağaçları yetiştirmeye çalışıyor, hayvanlarıyla da güzel zamanlar geçiriyordu. Şimdi mat ve terk edilmiş bir görüntü var. Suların çekilmesi de bizlere duygusal anlar yaşatıyor" dedi. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER