Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Umerov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Umerov ile başkentte görüşme yaptı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Umerov ile başkentte görüşme yaptı.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap