Kafe savaş alanına döndü: 100 bin liralık hasar var!

Bursa’da bir kafede çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga iş yerinde büyük çapta hasara neden oldu.

Bursa'da bir kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

MEKAN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Osmangazi'ye bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir kafede, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine sandalye ve masalarla saldırdığı kavgada mekan savaş alanına döndü.

100 BİN LİRALIK HASAR MEYDANA GELDİ

Kafe içerisindeki masa ve sandalyelerin büyük bölümü kırılırken, iş yerinde yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki taraf birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İHA

