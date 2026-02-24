Doktorun masasına mermi bırakmıştı: Cezası belli oldu!

Adana’da kanser hastası kardeşinin doktorunun masasına mermi bıraktığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da kanser tedavisi gören kız kardeşinin doktorunu tehdit edip, para isteyen sanığın yargılandığı davada karar belli oldu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.İ.Ç, mağdur doktor C.K.P, tanık doktor O.B.A. ve tarafların avukatları katıldı.

CEBİNDEN ÇIKARDIĞI MERMİYİ MASAYA BIRAKTI

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 31 Ekim 2025'te özel hastaneye giden sanığın, C.K.P'ye hitaben "Kardeşimin tedavisine çok para harcadım iyileşmedi, sinirliyim." diyerek cebinden çıkardığı mermiyi doktorun masasına bıraktığını belirtti.

BİR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ADIYLA TEHDİT ETTİ

Sanığın, bir suç örgütünün adını kullanarak doktora "Bu merminin ne anlama geldiğini anlarsın, sana 5 milyon lira ceza kestim ödemezsen sıktırırım." dediğini anlatan savcı, M.İ.Ç.'ye silahla iş yerinde var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle yağmaya teşebbüs suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

SANIĞIN İDDİALARI

M.İ.Ç. ise savunmasında, kız kardeşi B.Ç'nin kanser tedavisiyle doktor C.K.P'nin ilgilendiğini söyledi.

Doktorun, kız kardeşinin ameliyatı için 685 bin lira istediğini öne süren M.İ.Ç, şu beyanda bulundu:

"- Teklifi kabul ettik, kardeşim ameliyata alındı. Yarım saat sonra ameliyathane önüne çağrıldım. Doktor bana 'kanserin, karın zarı ve safra yollarına yayıldığını, yaklaşık 6 aylık kemoterapi sürecinden sonra ameliyat yapabileceğini' söyledi.

- 6 aylık kemoterapi sürecini yaşadık. Ameliyat günü yaklaştığında doktorla tekrar görüştük. Kendisi bize kardeşimin hastalığıyla ilgili hastane konseyinin karar aldığını, ameliyat gerekmediğini ve Ankara ya da İstanbul'da tedavisine devam edebileceğini söyledi."

M.İ.Ç, kardeşinin İstanbul'da ameliyat olmasının ardından Adana'ya döndüklerini belirterek, "C.K.P'den ameliyat için verdiğim parayı 1 hafta içinde ödemesini istedim. Suç örgütü adını kullanarak müştekiyi ölümle tehdit etmedim, 5 milyon lira istemedim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm. Yağma kastıyla hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Doktor C.K.P. ise sanığın kendisinden ameliyat parasını istediğini belirterek, "Masama bir tane mermi bıraktı, 'Adana'da çeteler olduğunu' söyledi. Hastane yönetimi olay nedeniyle şikayetçi olmamızı isteyince polisler geldi. O sırada yoğun olduğum için bana verilen evrakı okumadan imzaladım. Sanığın eylemleri bu şekilde meydana geldi. Şikayetçi değilim." beyanında bulundu.

TANIK DOKTOR: MERMİ BIRAKIP, 5 MİLYON LİRA İSTEDİ

Tanık olarak dinlenen doktor O.B.A. ise sanığın meslektaşının masasına mermi bırakıp 5 milyon lira istediğini öne sürdü.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, silahla iş yerinde var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle yağmaya teşebbüs suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA