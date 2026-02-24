Alışveriş yapar gibi mağazaya girip hırsızlık yaptı: 118 suç kaydı ortaya çıktı!

Olay, İskenderun'daki bir alışveriş merkezinde yaşandı.
Bir giyim mağazasında aldığı kıyafetlerin deneme kabininde alarmlarını tornavidayla sökerek hırsızlık yapan suçlu, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan suçlunun H.A. olduğu ve 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise alarmları sökmek amacıyla kullanılan 1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları, 1 adet çalıntı mont ve 2 adet çalıntı pantolon bulundu.
Şüphelinin mağazadaki ürünlerin alarmlarını sökmek için kabine yöneldiği anlar da kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA