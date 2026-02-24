GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya siyasetinin acı kaybı! İl başkanı hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya siyasetinin acı kaybı! İl başkanı hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi Konya İl Başkanı Hasan Öztürk'ün vefatı, parti camiasında ve Konya kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı. Uzun yıllar boyunca teşkilat çalışmalarında aktif rol üstlenen Öztürk'ün hayatını kaybetmesi, sevenlerini derinden etkiledi.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Baş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konya İl Başkanımız, partimizin emektarlarından çok kıymetli Hasan Öztürk başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm ömrünü hak ve hakikat davası için yaşamış müstesna bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun.''

Genel Başkan'ın mesajı kısa sürede teşkilat mensupları ve partililer tarafından paylaşılırken, birçok ilden de taziye mesajları iletildi.

Hasan Öztürk'ün uzun yıllar boyunca Konya'da yürüttüğü siyasi ve sosyal çalışmalar, parti teşkilatında önemli bir iz bıraktı. Özellikle saha çalışmaları ve teşkilat yapılanmasındaki katkılarıyla bilinen Öztürk'ün vefatı, partililer arasında büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Konya başta olmak üzere farklı illerden partililer ve vatandaşlar, yayımladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Merhum İl Başkanı Hasan Öztürk için düzenlenecek cenaze programı da netleşti. Öztürk'ün cenazesi, 24 Şubat 2026 Salı (bugün) günü öğle namazına müteakip Konya'daki Parsana Camii'nden kaldırılarak Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.

 

(Meltem Aslan)

