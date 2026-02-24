GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Kılca iftar ve teravih programlarında vatandaşlarla bir araya geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğanlar Muhammed’ül Emin Kuran Kursu’nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kılca, programın ardından teravih buluşmaları kapsamında Kalenderhane Mahallesi’nde hemşehrileriyle buluştu.

Karatay'da Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar ve teravih buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Doğanlar Muhammed'ül Emin Kuran Kursu'nda gerçekleştirilen iftar programı, Karatay protokolünü, kurs hocalarını ve kursiyerleri bir araya getirdi. Programa; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, kurs hocaları ve kursiyerler katıldı.



KAYMAKAM AYHAN'DAN BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

İftar programında konuşan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaptı. Ramazan'ın kardeşliği, dayanışmayı ve dostluğu pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Cengiz Ayhan, "Allah kardeşliğimizi daim eylesin.” dedi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen dernek başkanı ve yönetimine teşekkür eden Ayhan, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. 



KILCA: RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.

Kuran Kursu'nun misafiri olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Kılca, kurs hocalarına, İlçe Müftülüğüne ve emeği geçen ekibe teşekkür etti. Kursa belediye olarak destek verdiklerini belirten Hasan Kılca, hayırseverlere de katkılarından dolayı teşekkür ederek mahallelerin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Muhammed'ül Emin Derneği bünyesinde eğitim alan öğrencilerin güzel faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade eden Kılca, tüm kursiyerleri tebrik etti.



Çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve siyer-i nebi eğitimi almasının önemine değinen Kılca, kreşlerden itibaren manevi değerlerle yetişen çocukların geleceğe güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi. Konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Kılca, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



KALENDERHANE MAHALLESİNDE TERAVİH BULUŞMASI

İftar programının ardından Hasan Kılca ve Akif Demirci teravih buluşmaları kapsamında Kalenderhane Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Kılca, talep ve görüşleri dinleyerek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

