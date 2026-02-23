GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Mevlüt Aybattı nerede? Konya’da kaybolan 74 yaşındaki adamdan günlerdir haber alınamıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Mevlüt Aybattı nerede? Konya’da kaybolan 74 yaşındaki adamdan günlerdir haber alınamıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde 12 gündür kayıp olan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden Aybattı, 11 Şubat 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA SEFERBERLİĞİ

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara komando birliği, jandarma ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma personeli katılıyor. Kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve mahalle çevresinde detaylı taramalar gerçekleştiriliyor. Bölge halkı da çalışmalara destek vererek ekiplere yardımcı oluyor.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN YOĞUN ÇALIŞMA

Arama faaliyetleri, İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. AFAD'ın Konya, Niğde ve Isparta drone ekipleri; Jandarma Komutanlığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Ekibi ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Ekibi sahada aktif görev yapıyor.

Yapay zekâ destekli dronlarla havadan geniş alanlar taranırken, termal kameralar ve gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanılarak olası iz ve bulgular titizlikle değerlendiriliyor. Karadan sürdürülen çalışmalara ek olarak su altı ekipleri de dere ve göletlerde arama yapıyor. Ekipler gece gündüz demeden koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

KAYMAKAM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Hadim Kaymakamı Ali Emre Deniz, 18 Şubat 2026 tarihinde arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Deniz, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Yetkililer, kayıp vatandaşa ulaşmak için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer, Mevlüt Aybattı'yı gören ya da hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın güvenlik birimine başvurmalarını istedi. Arama çalışmaları bölgede aralıksız şekilde devam ediyor.

(Meltem Aslan)

